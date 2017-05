Måling af blodsukker og kolesteroltal. Foto: Allan Nørregaard

Kommunen og FOA skal få folk til lægen

Roskilde - 26. maj 2017

Roskilde er blandt de 11 kommuner, som har fået del i de 27 millioner kroner fra satspuljemidlerne til forebyggelse af kroniske sygdomme. Ud af de 27 går 2,1 millioner kroner til projektet i Roskilde, hvor Roskilde Kommune har indgået samarbejde med FOA Roskilde om at prøve at få en række borgere til at møde op til en individuel samtale om sundhed.

Målgruppen er borgere mellem 40 og 60 år, som er i risiko for at udvikle blandt andet KOL, diabetes, hjerte-karsygdomme eller muskel-skeletlidelser.

- Hvis man ude i kommunerne opfanger advarsler for kroniske sygdomme hos en række mennesker noget tidligere, så kan vi også sætte hurtigere ind over for sygdommen, hvis den opstår. Så det giver god mening for Roskilde Kommune at lave forebyggende sundhedstjek på bestemte grupper, som er i risiko for at blive syge. Det kan også mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen på den lange bane og give mere sundhed for pengene, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Det var partierne bag satspuljeaftalen for 2016-2019, der blev enige om at sætte i alt 30 millioner kroner af til en pulje til forebyggende sundhedstjek. De sidste tre millioner går til evaluering, et beslutningsstøtteværktøj og udveksling af viden.

Sundhedsstyrelsen har nu udvalgt 11 projekter med forebyggelsestilbud, hvor en kommune indgår partnerskab med private organisationer eller foreninger, fx en fagbevægelse eller en pensionskasser, for at få borgerne til at få tjekket deres helbred.