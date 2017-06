Efter asylcentret på Sankt Hans lukkede, har Roskilde Kommune talt med Region Hovedstaden om også at leje vestfløjen i det gamle kurhus til at indkvartere flygtninge, men det er udskudt, fordi det er usikkert, om kommunen overhovedet får brug for pladsen. Foto: Per Christensen

Kommune vil sælge flygtningeboliger

Forslaget, der blev fremlagt på et møde i beskæftigelses- og socialudvalget, kommer i kølvandet på, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i maj offentliggjorde de forventede flygtningekvoter for 2018. For med 53 flygtninge står Roskilde Kommune til at modtage et rekordlavt antal flygtninge siden 2015.