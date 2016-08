Roskilde Kommune har besluttet ikke længere at bruge 120.000 kroner på idrætsfesten, som Roskilde Idræts Union holder hvert år i januar. I stedet vil kommunen lave sin egen idrætsfest. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune vil ikke betale til idrætsfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune vil ikke betale til idrætsfest

Roskilde - 30. august 2016 kl. 15:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor mange idrætsfester kan Roskilde Kommune rumme? Hidtil har kommunen deltaget i og være bidragsyder til den idrætsfest, som Roskilde Idræts Union (RIU) er vært for. Det slutter imidlertid nu. De 120.000 kroner, kommunen har bidraget med, skal nu bruges på noget helt andet, eller i virkeligheden noget af det samme.

- Vi har længe snakket med idrætsunionen om, det var muligt at lave en bredere og mere offentlig form for idrætsfest. Det har vi ikke kunnet finde en løsning på, så nu tager vi pengene og laver en fest, som vi synes, den skal laves, siger formand for kultur- og idrætsudvalget, Birgit Pedersen (SF) til DAGBLADET Roskilde.

Hos RIU har formand Jørgen Aufeldt kun hovedrysten til overs for beslutningen.

- Roskilde Kommune var en stor bidragsyder med 120.000 kroner ud af et budget på 500.000 kroner, men det betyder ikke, at vi ikke kan holde idrætsfest. Vi holder den nu for os selv, det bliver den 27. januar klokken 18 i Roskilde-Hallerne, siger Jørgen Aufeldt og fortsætter:

- Jeg synes jo, det er en mærkværdig beslutning, efter at kommunen har været samarbejdspartner i så mange år. Jeg har spurgt til, hvad det er, kommunen gerne vil have gjort anderledes, og det eneste jeg har hørt er, at Birgit gerne ser, den bliver holdt udendørs og midt på året. Det giver bare ingen mening, at vi fx står på torvet i midten af juni 2016 og fejrer vindere fra 2015, siger han.