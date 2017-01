Byggeriet af Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter (RIBen) på Kildegården skal begynde til maj, hvis ikke man bliver nødt til at vente en ankesag mellem Roskilde Kommune og Roskilde Dampradio. Illustration: Roskilde Kommune Foto: Kristoffer Birkebæk Kejser

Kommune og radio kaster aben til hinanden

Roskilde - 06. januar 2017 kl. 17:25 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Dampradio og Roskilde Kommune mødtes onsdag i byretten til en retssag om kommunens ret til at flytte radioen ud af de kommunale lokaler på Gartnergården, hvor byggeriet af Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter skal begynde til maj.

Dommen bliver først afsagt 1. februar, men dampradioen har allerede proklameret, at de vil anke et eventuelt nederlag. Roskilde Kommune håber alligevel, at de ikke stille sig i vejen for projektet.

- Dermed forhindrer de jo, at vi kan skabe bedre rammer for tusindvis af børn og unge, så jeg håber, de i sidste ende kommer til fornuft, siger Poul Knopp Damkjær, kultur- og idrætschef i Roskilde Kommune og kommunens repræsentant ved retssagen.

Hvis radioen anker og trækker sagen ud, kan kommunen ikke flytte dem ud foreløbigt, og det får konsekvenser.

- Hvis ikke de flytter ud, kan det blive dyrt for kommunen og dermed kommunens borgere. Priserne i det byggeri vil stige, hvis ikke vi kan komme i gang nu, så det vil være et millionbeløb, som vil fordyre projektet, siger kultur- og idrætschefen, der også peger på, at radioen slet ikke har krav på kommunale lokaler.

At det kan få konsekvenser for andre foreninger, som ser frem til et nyt idræts- og bevægelsescenter, vil radioen ikke tage på sin kappe.

- Det er overhovedet ikke for at genere nogen. Det er dem, der generer os, altså kommunen, siger Louis Hansen, formand for Roskilde Dampradio.

Han synes ikke, det er rimeligt, at det næsten bliver fremstillet som, at radioen saboterer udviklingen

- Det eneste, vi gerne vil, er at have lov til at sende i fred og ro, og det har man ikke ønsket fra kommunens side, siger Louis Hansen.