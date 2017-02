Det er Gartnergården her, som Roskilde Kommune vil rive ned, men ikke kan røre, hvis Roskilde Dampradio får held til at anke en dom til landsretten, og sagen får opsættende virkning. Foto: Bjørn Armbjørn

Kommune øjner mulighed for at undgå radioanke

Roskilde - 13. februar 2017 kl. 12:27 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter Roskilde Dampradio har valgt at anke byrettens dom om, at Roskilde Kommune kan sætte radioen ud fra Gartnergården, vil kommunen nu bringe en ny mulighed i spil for at få afsluttet sagen uden endnu en sag i Østre Landsret.

Landsretten kan afvise en ankemulighed, hvis den ikke mener, der er tilstrækkeligt grundlag for at anke, og den mulighed vil Roskilde Kommune nu afprøve.

- Den klare dom ved byretten gør, at vi mener, landsretten har en mulighed for at afvise. Men det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, så det må være op til landsretten, siger Poul Knopp Damkjær, kultur- og idrætschef i Roskilde Kommune.

Udsigten til en ankesag huer ikke Roskilde Kommune, der har planlagt at nedrive dampradioens lokaler i marts for at opføre et nyt spring- og bevægelsescenter.