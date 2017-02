Kommunalt vagtværn er sikret flertal

Selv om forslaget endnu ikke er stillet formelt endnu, er der på forhånd sikret flertal for, at kommunen skal søge at etablere et kommunalt vagtværn til at opretholde ro og orden i Vigen Strandpark, hvor politiet har vist sig at have svært ved at finde ressourcerne til at varetage opgaven.