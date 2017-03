Se billedserie Forfatter og bogrådgiver Heidi Korsgaard giver Morten Sejerøe en vurdering af den krimi, han skriver på. Den er langt fra færdig, men kan godt blive til noget, mener hun. Foto: Kristian Jørgensen

Kommer den næste Jussi forbi?

Roskilde - 06. marts 2017 kl. 13:52 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt fra hjemmelavet børnerap til dissekering af Bob Dylans tekster var på plakaten, da Roskilde Bibliotek lørdag udfoldede fjerde udgave af deres egen litteraturfestival.

For første gang åbnede biblioteket op for, at publikum kan komme med deres hjemmeskriverier og få en uforbeholden vurdering af deres forfatterevner.

Det er alt fra historiske romaner til digte og en julekalender, men fælles for de fleste er, at de håber en dag at få deres skriverier ud til et publikum.

- Rigtig mange drømmer om at blive den nye Jussi. De kan godt være, de siger noget andet, men når man går dem lidt på klingen, så er det det, siger forfatter Heidi Korsgaard, der sammen med Mette de Fine Licht giver publikum respons på deres skriverier.

En undersøgelse har vist, at en tredjedel af danskerne drømmer om at skrive en bog. Så mange kan ikke skrive sig gennem nåleøjet og nå et publikum.

- Jeg tror også, det har noget at gøre med, at det er blevet væsentligt lettere at udgive en bog selv, men man glemmer, at det ikke er blevet nemmere at skrive en bog, siger Mette de Fine Licht, der sammen med sin kompagnon driver Skriveværkstedet, hvor de rådgiver forfattere og forlag, ligesom de har skrevet »6 stjerner, fra bogdrøm til bestseller« med gode råd til håbefulde forfattere.

De to forfattere kan hjælpe nogle på vej til en udgivelse, men andre må indse, at de helt må droppe den drøm.

- Så skal man lade være med at udgive, men derfor kan de stadig godt have en fest med at skrive det. Vi er her ikke for at få folk til at stoppe med at skrive, men for at stoppe dårlige bogudgivelser, siger Heidi Korsgaard.