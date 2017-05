Foto: Lars Kimer

Kollegiebrand i nat: Politiet leder efter mand der stak af

Roskilde - 28. maj 2017 kl. 09:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politi og brandvæsen måtte i nat rykke ud til en brand i kollegieboligerne på Eriksvej midt i Roskilde. Alarmen gik klokken 2.55.

- Vi måtte evakuerer alle de andre beboere, men da vi havde fået slukket branden kunne de vende hjem egne boliger igen, siger vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz til DAGBLADET Roskilde.

Værre står det til med lejligheden hvor branden opstod, her var beboeren ikke til stede. Politiet har nu spærret den af, for at teknikere kan se på stedet og fastlægge årsagen.

- Det er for tidligt at sige noget om årsagen, men vi har vidner som fortæller, at de har set en yngre mand løbet fra området omkring tidspunktet for brandens opståen, siger vagtchefen.

Denne yngre mand vil politiet forfærdelig gerne tale med.

- Det er jo ikke sikkert, at vedkommende har noget med branden at gøre, men det kan han jo selv forklare os, siger Lars Galasz.

Den yngre mand beskrives som: Anden etnisk herkomst end dansk, 175 centimeter høj og spinkel af bygning. Han havde sort jakke, sorte bukser og sorte sko på.

Brandvæsen og politi kunne køre fra stedet igen da klokken var 3.36.

Den 18. januar i år blev kollegiet på Møllehusvej raseret af en påsat brand. Her var brandstifteren en yngre mand af anden etnisk herkomst end dansk. Politiet kæder dog ikke de to brande sammen.

- Det er alt, alt for tidligt at sige noget om. Nu må vi have teknikernes svare på, hvad årsagen er først, siger Lars Galasz.