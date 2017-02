I dagene og ugerne inden drabet på en 57-årig sosu-assistent gav drabstiltalt udtryk for at have det dårligt.

Kolleger til dræbt sosu: Tiltalte ændrede sig før drab

I dagene og ugerne inden drabet på en 57-årig sosu-assistent gav drabstiltalt udtryk for at have det dårligt.

- Hvis jeg ikke får noget hjælp til at få det bedre, bliver jeg nødt til at slå nogen ihjel.

Det fortæller en af Vivi Nielsens kolleger mandag i Retten i Roskilde, hvor retssagen er begyndt.

Kollegaen er indkaldt som vidne i sagen og fortæller om sin oplevelse af den tiltalte i tiden op til drabet.

- Han truede med at slå nogen ihjel, fordi vi ikke kunne hjælpe ham med at komme af med sine indre dæmoner. Jeg opfattede det som et råb om hjælp, siger hun.

Også en anden kollega, som var på vagt den aften, hvor drabet fandt sted, vidner i retten mandag. Begge kolleger fortæller, at den tiltalte blev tvangsindlagt, da han truede med at slå nogen ihjel.

Ifølge kollegerne begyndte den tiltaltes adfærd at ændre sig i ugerne inden drabet, som fandt sted langfredag 25. marts sidste år omkring klokken 20.

Han vandrede blandt andet rastløst op og ned ad gangene på bostedet.

- Jeg har haft flere snakke med ham, hvor han gav udtryk for, at han ikke havde det godt og ville have hjælp. Han fortalte, at når han vandrer rundt, så hører han mange stemmer. Det gjorde han tit, siger den ene kollega.

Ifølge kollegerne havde han også sparket en anden beboer i hovedet en måneds tid inden drabet. Dette er han også tiltalt for.

Den ene kollega fortæller, at han cirka to timer før drabet begyndte at vandre rundt. Hun spurgte, om han ville have noget medicin, der kunne dæmpe stemmerne. Dette afslog han, fortæller hun.

- Tidligere på dagen havde han været glad og sagde, at han gerne ville hjælpe med at beskære roserne uden for vinduet. Men pludselig ændrede han sig, og han lukkede helt af, fortæller kollegaen.

Blot to timer senere fandt drabet sted, da Vivi Nielsen var gået alene ned til et medicinrum på bostedet for at afmåle aftenens medicin.

- Da jeg fandt hende, var hun stadig ved bevidsthed, men hun begyndte at glide længere og længere væk i blikket, fortæller hun.

Den anden kollega fortæller, at Vivi Nielsen nåede at sige, at det var den 31-årige mand, der havde stukket hende med en kniv.

Den 31-årige erkender at have stukket Vivi Nielsen, fordi stemmer bad ham gøre det. Men han nægter, at han gjorde det for at dræbe.

Anklagemyndigheden kræver ham idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Sagen ventes at blive afgjort tirsdag eller torsdag.