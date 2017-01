Kokke satser på at Roskilde tør

Grundsmag er et nyt og alsidigt madhus, som både vil rumme madskole for køkkenfaglige og private, hverdagsmad og brødsalg i Roskilde. Bag Grundsmag står Marie Vedel og Jens Kristensen, som begge er kokke. De har arbejdet sammen i nogle år, hvor de har været hyret ind forskellige steder i Danmark og hjulpet køkkener med at blive omlagt til økologi.

Fælles for al maden er, at de to kokke vil gøre det nemt for folk, at spise lokalt og bæredygtigt i hverdagen. Det nye madsted er bygget op omkring en stor respekt for råvarerne, og de danske primærproducenter og økologien kommer til at fylde godt i butikken.