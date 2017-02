Der er stor rift om køreprøverne. Når tidsbestillingen til køreprøver åbnes, er der alt udsolgt på 15 sekunder. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Køreprøver revet væk på 15 sekunder

Roskilde - 18. februar 2017 kl. 16:46 Af Caroline Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ventetiden på at komme til den afsluttende køreprøve er hel ekstrem for tiden. Der har tidligere været problemer med at booke tid til køreprøver, men det står ekstra slemt til for tiden, hvor køreskoleelever kan forvente to måneders ventetid, fortæller køreskolelærer Sune Hodal fra Hodal køreskole i Roskilde.

- Problemet er eskaleret og bliver kun værre og værre. Når politiet frigiver køreprøver hver torsdag klokken 8, går der nærmest kun 15 sekunder, før alle køreprøver er booket, siger Sune Hodal.

Bent Grue, der er formand for Roskilde Kørelærerforening, mener, at problemet skyldes, at københavnske kørelærere fragter deres elever til andre dele af Sjælland på grund af underkapacitet i hovedstaden. Dermed skubbes manglen på køreprøver videre til andre byer. Man skal helt til Jylland for at få normale ventetider, siger Bent Grue.

Det er dog ikke helt uden problemer at tage køreprøven i andre byer, end man er vant til at tage sine køretimer.

- Hvis man tager sin køreprøve andre steder, end man tager sine køretimer, er der ret stor sandsynlighed for, at man dumper. Man kender ikke byen, og der kan være mange fælder med for eksempel højrevigepligt, som man ikke er bekendt med, siger Sune Hodal.

