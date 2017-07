Hvor et kørekort tidligere kunne tages på tre måneder, tager det i Roskilde nu typisk fem måneder på grund af flaskehalsen ved køreprøverne. Foto: Rune Reggelsen Skjold

Køreprøver bliver revet væk på 15 sekunder

Roskilde - 18. juli 2017

- Når politiet åbner for bookning af køreprøver, går der 15 sekunder, så er alle faktisk taget. Jeg kan nå at få én eller to - tre, hvis jeg er heldig - men det hjælper jo ikke meget, når jeg har brug for 20.

Sådan lyder det fra Bent Grue, formand for Roskilde Kørelærerforening, som er dybt frustreret over, at Midt- og Vestsjællands Politi fortsat halter bagefter med at gennemføre praktiske køreprøver. Presset på køreprøverne er så stort, at lokale kørelærere må booke tider i Nykøbing Falster eller sågar Kolding for at kunne sende deres elever op til den afsluttende prøve.

- Tidligere var det ikke ualmindeligt, at man kunne tage kørekort på tre måneder. Nu tager det fem-seks måneder. Vi er blevet lovet bod og bedring i et års tid, men det er ikke blevet bedre, siger Bent Grue.

Politiinspektør Jens Børsting erkender problemet, der bl.a. skyldes, at fire civile køreprøvesagkyndige, der blev rekrutteret blandt kørelærere, har søgt tilbage til deres tidligere erhverv. Det har resulteret i, at der aktuelt er færre sagkyndige end ved årsskiftet. Det billede vil imidlertid ændre sig inden for kort tid, lover han.

- I øjeblikket er vi i gang med at ansætte fem nye folk. De skal så have en uddannelse, der varer et par måneder, men et par af dem er allerede sagkyndige og vil kunne ansættes med kort varsel, så vi får en forholdsvis hurtig tilgang. Vi er meget bevidst om, at vi skal understøtte køreprøverne, for der er ingen tvivl om, at der er et voldsomt pres, siger Jens Børsting.

