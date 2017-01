Købmand klar med ny butik til 15-20 millioner

Vindinge fortjener en god, moderne dagligvarebutik. Det er med det udgangspunkt, at købmand Michael Møller nu mere end nogensinde er optimistisk i forhold til at få bygget en ny butik, skriver DAGBLADET Roskilde, dit lokale dagblad.

Planerne har været undervejs længe. For fem år siden så det ud til at lykkes, men projektet strandede på, at der ikke kunne etableres nok p-pladser sammen med en udvidelse dér, hvor Min Købmand ligger i dag, midt i byen, og hvor der har været købmandsbutik - og trælast siden 1877.

- Jeg holder stadig fast i, at den bedste beliggenhed for en dagligvarebutik er her, hvor vi ligger nu. Men mulighederne for at etablere en moderne butik er større ved Trekanten. Butikken kunne også placeres ved Vindingevej, men så vil det ikke i samme grad være byens butik, selv om der da givet er noget omsætning at hente hos de bilister, som kører forbi byen, siger Michael Møller.