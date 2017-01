Se billedserie I »AOF-parken« mellem Algade og Roskilde Kloster ligger der glasskår adskillige steder. Foto: Kristian Jørgensen

Knuste flasker koster dyrt

Roskilde - 04. januar 2017 kl. 13:45 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire dage inde i det nye år skal cyklister og hundeluftere stadig holde øjnene på jorden visse steder i Roskilde for ikke at få punkteret et dæk eller en pote af glasskår fra festlighedernes nytårsaften. Glasefterladenskaberne er de drikkendes, men det er Materielgården i Roskilde Kommune, der står for oprydningen på offentlige veje, stier, pladser og parker.

Her forklarer driftschef Carsten Leth, at glasskårene altid fylder meget efter nytår, og selvom kommunens folk er ude at feje op, er de også afhængige af meldinger fra borgerne, hvis de skal finde det hele.

- Det er klart, at der er særlig travlt her omkring nytår, og vi kan ikke nå det hele på en gang. Vi er på vej rundt, og i løbet af ugen skal vi gerne være nået i bund, siger Carsten Leth og tilføjer, at tip fra borgerne helst skal gives via »Giv et praj« på mobilapp eller hjemmeside, fordi opgaven herfra bliver sendt direkte til medarbejdernes ipads.

Ud over omkring nytår er de første forårsweekender også præget af mange smadrede flasker - denne gang mere i parkerne.

Glasskårene flyder gennem hele året og er en stor post på budgettet i Veje og Grønne Områder, som kommunens vej- og parkforvaltning hedder. Carsten Leth kan ikke sige, hvor meget det løber op i.

- Det er en anseelig mængde kroner og ører, der bliver brugt i den sammenhæng. Der bliver da smadret mange flasker, siger driftschefen og tilføjer, at der bliver arbejdet på at forebygge både glasskår og andet affald.