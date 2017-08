Foto: Kim Rasmussen

Knivstik ved station skabte ballade hele søndagen

Roskilde - 28. august 2017 kl. 10:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vrimlede med politi og ambulancefolk ved Viby Station søndag formiddag. Øjenvidner beretter om fire patruljevogne og to ambulancer.

Det viste sig nemlig, at en gruppe asylansøgere fra asylcenteret i Avnstrup var kommet op at toppes. Det førte til, at en 24-årige mandlig asylansøger blev bragt til Køge Sygehus i ambulance som følge af knivstik. Episoden blev anmeldt klokken 10.38.

Gerningsmanden var stukket af fra stedet, men blev hurtigt identificeret som en 31-årig mandlig asylansøger. Til stede var også en 18-årig mand med status af asylansøger, som havde mere eller mindre involveret i slagsmålet. Politihundene undersøgte området ved stationen og fandt en urtekniv, som formentlig havde været brugt som stikvåben. Kniven blev sikret til nærmere teknisk undersøgelse.

I løbet af eftermiddagen lykkedes det politiet at finde og anholde gerningsmanden, der blev sigtet for grov vold mod den 24-årige asylansøger. Den anholdte blev løsladt efter afhøring til sagen, idet politiet i forbindelse med efterforskningen fik klarlagt, at der var tale om et opgør mellem familiemedlemmer. Politiets jurister vurderede med baggrund i de fremkomne oplysninger, at der ikke var grundlag for fremstilling af den anholdte i grundlovsforhør.

Balladen stoppede dog ikke der. Den 18-årige og den 24-årige skabte nemlig så meget ballade på stadestuen i Køge, at politiet måtte rykke ud for at assistere personalet. Den anmeldelse kom klokken 12.28. Politiet forblev på stedet, indtil behandlingen var færdig, således at roen på skadestuen kunne genoprettes. Ingen af de to blev sigtet for noget.

Som om to gange ikke var nok, så måtte politiet igen hjælpe til i sagen klokken 19.49. Her var de alle tre vendt hjem til asylcenteret i Avnstrup. De to yngste mænd skabte igen så meget tumult, at personalet så sig nødsaget til at ringe efter politiet. De to forsøgte at skaffe sig adgang til den 31-åriges værelse, blandt andet ved at true med en kniv.

Den opførsel fik politiet til at tage de to unge mænd med på stationen i Roskilde for at skabe ro på centeret. Efter et par timer til afkøling på politistationen blev begge løsladt uden at være blevet sigtet for noget.