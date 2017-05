Artiklen: Klasse hædret for kampagne for sikker skolevej

Sådan lyder et af forslagene i den kampagne for trafiksikkerhed, som 5.a på Skt. Josefs Internationale Skole har lavet for en mere sikker skolevej. Kampagnen blev mandag belønnet af Roskilde Kommune med et diplom, som blev overrakt til morgensamlingen af borgmester Joy Mogensen (S) og formand for plan- og teknikudvalget Torben Jørgensen (S).