Roskilde Kommunes ændrede miljøgodkendelse til Roskilde Lufthavn falder ikke i god jord hos naboerne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Klagesvar: Flystøj bliver ikke værre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klagesvar: Flystøj bliver ikke værre

Roskilde - 07. marts 2017 kl. 18:43 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire klager er der indløbet til Natur- og Miljøklagenævnet over den ændrede miljøgodkendelse af Roskilde Lufthavn, som i januar blev givet af Roskilde Kommune efter politisk godkendelse.

Læs også: Klager over sjusket godkendelse til lufthavn

De er generelt utilfredse med, at lufthavnen har fået grønt lys til 12.000 rute-, charter- og fragtflyvninger over 10 ton mod hidtil 2662. Vel at mærke uden en vvm-redegørelse.

Det begrunder kommunen i sit svar på klagerne med, at ændringerne i støjgener og miljøbelastning vil være beskedne. Tilladelsen indebærer nemlig, at flere flyvninger inden for én kategori betyder et tilsvarende fald i andre kategorier.

Det modsiger klagerne ved at pege på, at lufthavnen langt fra har udnyttet loftet for det samlede antal operationer - og derfor kan de ekstra rutefly føre til en øget belastning.

Den indvending kan ikke bruges i kommunens øjne. »At en virksomhed holder sig inden for rammerne af en godkendelse med god margen - betyder ikke at godkendelsen bortfalder« står der blandt andet i svaret til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagerne afventer nu en afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet. Det er uvist, hvornår den falder.

relaterede artikler

Flere afgange fra Roskilde er til forretningsfly 03. februar 2017 kl. 14:08