Det er næppe en sag som denne her, der skal til at flyve i rutefart fra Roskilde Lufthavn, men naboer har dog så mange betænkeligheder ved en miljøgodkendelse af 12.000 årlige afgange med rutefly over 10, at de vil have afgørelsen til at gå om.

Klager over sjusket godkendelse til lufthavn

10. februar 2017

Sjuskefejl og tilsidesættelse af de berørte borgere er nogle af grundene til, at naboerne til Roskilde Lufthavn vil have kommunen til at annullere godkendelsen af en ny miljøgodkendelse og tage afgørelsen forfra.

Torsdag udløb klagefristen for miljøgodkendelsen, der giver Roskilde Lufthavn lov til næsten at femdoble antallet af rute- og fragtfly over 10 ton til 12.000 årlige operationer.

Tjæreby Landsbylaug indgav tirsdag en klage, hvori de rejser flere kritikpunkter, som efter deres mening bør få Roskilde Kommune til at lade afgørelsen gå om.

De mener, at ændringen er så omfattende, at der bør foretages en vvm-redegørelse og har også sendt klagen til Naturklagenævnet for at få dem til at kræve, at sagen går om.

Desuden peger de på sjusk i godkendelsen, hvor der er skrevet, at de 12.000 operationer gælder en maksimal startvægt på over 10 ton.

Det gør det vanskeligt at finde ud af, om det gælder fly under eller over 10 ton og indikerer ikke mindst, at godkendelsen langt fra er gennemarbejdet.

- Den må gå om. Det er jo noget værre vrøvl, de skriver, siger Hans Peter Nielsen fra Tjæreby Landsbylaug.

Den samme fejl har fået Endelig finder borgerne i landsbyen lige op ad lufthavnen det underligt, at kommunen hverken har hørt eller bare informeret de borgere, som bliver berørt af ændringen i lufthavnens miljøgodkendelse.

- Hvis man laver sådan noget, skal man gøre det ordentligt og ikke bare rulle det hen over borgerne, siger Hans Peter Nielsen.

Knud Damgaard, formand for Vor Frue Lokalråd, har også bedt kommunen om en præcisering af godkendelsen og en udsættelse af klagefristen.

Roskilde Kommune er ved at behandle klagerne og kan ikke sige, hvad konsekvensen bliver.