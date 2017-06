Ilse og Hans Nielsen fra Jyllinge får besøg af hjemmeplejen flere gange dagligt, fordi Ilse får sondemad. Men de oplever i stigende grad, at personalet har for travlt, og ofte er det vikarer, der kommer. Foto: Kim Rasmussen

Klager over hjemmeplejen: Roskilde mangler hænder

Roskilde - 17. juni 2017 kl. 06:51 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svært at få hænder til den kommunale hjemmepleje. Det er faktisk så svært, at Roskilde Kommune i en periode har måttet køre med vikardækning i kommunens nordligste distrikt. Det oplever ægteparret Ilse og Hans Nielsen, og de er ikke tilfredse med servicen, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi oplever personale, som har alt, alt for travlt. De skælder nogle gange min kone ud, når de kommer for at give den pleje, hun skal have, og så er vi dagligt udsat for, at det er vikarer, som kommer i vores hjem, hvilket ikke giver en særlig kontinuerlig pleje, siger Hans Nielsen, hvis kone tre gange i døgnet får hjælp til sondemad.

Hos fagforeningen FOA oplever man, at problemer med at rekruttere sosu-assistenter har stået på i mere end et år, og problemet fordeler sig ligeligt ud over kommunen.

Så galt oplever kommunen det ikke selv.

- Vi har vel haft udfordringer med rekruttering i et par måneder i vores nordlige distrikt, hvor vi har haft vikardækning på. Det er et problem, som vi arbejder stærkt på at få løst, siger formanden for sundheds- og omsorgsudvalget, Morten Gjerskov (S).

