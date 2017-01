Kioskrøver havde frisk dom i bagagen

Den ene af de to 21-årige, der er blevet varetægtsfængslet for røverier mod begge 7-Eleven-kiosker i Jernbanegade, er tidligere dømt for røveri og fik sin seneste dom i sidste uge.

Røveriet, han har fået dom for, fandt sted i Skomagergade en aften i august 2014. Her var han sammen med to af sine kammerater, som imidlertid aldrig tidligere havde mødt hinanden, og under påvirkning af diverse rusmidler endte det med, at hans ene kammerat gennemtævede hans anden kammerat for at få dennes penge, mens han selv så passivt til. Det kostede både ham og den voldelige kammerat et halvt års fængsel for røveri.