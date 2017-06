Se billedserie Poul Hübertz læner sig tilbage i et af luksussæder, som Kino Ro?s Torv får på første række i sine sale. Foto: Lars Ahn Pedersen

Kino i gang med den helt store udskiftning

Roskilde - 22. juni 2017 kl. 16:19 Af Lars Ahn Pedersen

Den absolut største afskrivning siden biografen åbnede på Ro's Torv. Sådan beskriver Poul Hübertz den investering, som Kino Ro's Torv er ved at føre ud i livet i denne uge, hvor samtlige sæder i de fem sale bliver skiftet ud.

- Vi får ikke mange klager, men de få klager, vi har modtaget over de sidste fem år, har næsten altid handlet om, at sæderne har været for hårde, siger Poul Hübertz, som driver biografen sammen med sine forældre og sin søster Lone.

De nye sæder er i sort læder og betyder, at Kinos sale får et væsentligt andet udseende. Et andet nyt tiltag er, at første række kommer til at bestå af luksussæder, hvor biografgængeren kan læne sig helt bagover og for alvor strække benene ud.

- Vi samarbejder med Big Bio Herlev, hvor de har haft succes med luksussæder på første række, så vi prøver også at gå den vej, siger han.

De nye sæder fylder mere end de gamle, så samlet set går Kino fra 790 til 746 sæder.

Det er ingen hemmelighed, at selvstændige biografer som Kino Ro's Torv er under pres fra de store kæder som Nordisk Film Biografer, som inden for de seneste år har suppleret biografen i City 2 i Taastrup med nye biografer i Frederikssund, Hundige og senest i Køge.

- Vi har kigget på, hvad der skal til for, at vores kunder stadig kører til Roskilde. Vi kan ikke gøre noget ved filmene, men vi kan forbedre oplevelsen, og derfor udskifter vi stolene. Sidste år kom der nyt lærred i sal 1, og i august kommer der nyt lærred i sal 2. Vi får også opdateret vores teleslyngeanlæg, der ikke har fungeret optimalt, siger Poul Hübertz.