Dette syn mødte en kvinde, mens hun opholdt sig i en kabine i Jasmin Solcenter ved stationscenteret i Roskilde i sommeren 2015. Den 45-årige mand, som forsøgte at tage billeder af hende, har siden fået en bødestraf af Retten i Roskilde.

Kikset fotograf dømt for at tage billeder i solcenter

Roskilde - 13. januar 2017 kl. 15:45 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kvinde i 30'erne blev noget chokeret, da hun så en mobiltelefon blive rakt hen over skillevæggen i den solkabine, hun befandt sig i, hvorefter telefonens ejer begyndte at tage billeder. Hun ringede til politiet, som kunne anholde personen i nabokabinen, der viste sig at være en 45-årig mand fra Greve.

Episoden fandt sted i Jasmin Solcenter ved Føtex i Stationscenteret i Roskilde torsdag den 30. juli 2015, men har først for nylig været for Retten i Roskilde, hvor den 45-årige fik en straf for blufærdighedskrænkelse på otte dagbøder a 500 kroner, dvs. 4000 kroner.

I retten forklarede den 45-årige, at han var i solcenteret for at tale med sin forlovede, som han var blevet uvenner med.

Hun ville ikke tale med ham og svarede ikke på hans opkald, men han havde fået at vide, hun skulle tage sol den pågældende dag i Jasmin Solcenter, som parret plejede at bruge.

Da han ankom, prøvede han at kalde efter hende, men fik intet svar. Han kunne dog se, at der var nogen inde i den kabine, som hun normalt brugte, og det var udelukkende derfor, at han rakte telefonen ind over skillevæggen og tog billeder, bedyrede han i retten.

Han erkendte dog, at det ikke var første gang, han havde taget billeder af fremmede kvinder, men at han aldrig før havde gjort det i et solcenter.

Efter anholdelsen konfiskerede politiet den 45-åriges telefon og kunne konstatere, at han ikke havde haft den store succes som fotograf, da kvinden ikke optrådte på nogle af billederne. I stedet havde han kun formået at fotografere vægge og deslignende.

På telefonen lå der dog billeder af andre kvinder, men ifølge den 45-årige var det nogle, som han havde hentet på nettet og lagt over på sin telefon. Med andre ord var det ikke billeder, som han selv havde taget.

