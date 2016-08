Politikerne forbedrede budgettet med 64 millioner kroner på vejen mod budgetforliget, men størstedelen af forbedringer skyldes, at der blev skruet op for forventningerne til kommunens indtægter. Foto: Lars Kimer

Keine Hexerei: Budgetunderskud voldsomt nedbragt

Roskilde - 01. september 2016 kl. 16:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

96 millioner kroner i underskud var udgangspunktet, da politikerne begyndte forhandlingerne om 2017-budgettet, og da de var færdige, var det blevet barberet ned til 32 millioner kroner. Men størstedelen af forbedringen på 64 millioner kroner kom de forholdsvis nemt til, skriver DAGBLADET Roskilde.

Over halvdelen af forskellen i beløbene før og efter kan nemlig henføres til, at byrådet har nogle mere optimistiske forventninger til kommunens indtægter for det kommende år, end forvaltningen havde indregnet i basisbudgettet.

Et iøjnefaldende eksempel er, at byrådet planlægger selvbudgettering. Her havde forvaltningen anbefalet den mere sikre statsgaranti, der giver kommunen vished for sit indtægtsgrundlag, også selv om det skulle vise sig at svigte, men den »forsikring« koster 10 millioner kroner, og det siger byrådet nej tak til og forbedrer dermed udgangspunktet med de 10 millioner.

Andre 10 millioner er hentet ved at reducere det afsatte beløb til grundkapital til almene boliger i vished om, at staten yder tilskud til små almene boliger til bl.a. flygtninge.

Det allermest mærkbare kunstgreb er dog foretaget i forhold til kommunens forventede salg af byggegrunde. I udgangspunktet var der regnet med indtægter på 50 millioner kroner, men det beløb har politikerne meget bekvemt skruet på til 70 millioner kroner og dermed forbedret balancen med yderligere 20 millioner.

Sidste år var der budgetteret med 50 millioner kroner i indtægter fra grundsalg. Regnskabet viste, at der endte med at blive solgt jord for 14,5 millioner kroner.

