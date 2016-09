Se billedserie David Lebuser fra Tyskland var hentet ind som instruktør til kørestols-skate i Hal 12 og Rabalderparken. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kantstens-skate i gryden

Roskilde - 12. september 2016 kl. 10:53 Af Sara Asoka Paulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var både mulighed for selv at køre på ramperne i kørestol eller se de professionelle lave seje tricks, da Hal 12 ved Musicon inviterede til kørestols-skate for kørestolsbrugere og deres familie og venner.

Der findes ikke mange fritidstilbud for kørestolsbrugere udenfor Københavnsområdet, så arrangementet i Roskilde tiltrak nysgerrige deltagere fra flere dele af landet. Jesper Holck og de andre medarrangører havde hentet instruktørhjælp ind fra Tyskland til dagens workshops.

Bastian Jensen på 11 år havde taget sine forældre med. Han deltog også sidste år, da kørestols-skate blev holdt første gang. Derfor kom han på holdet for de let øvede og fik kørt stærkt på de udendørs ramper i Rabalderparken.

- Det har givet ham mere selvtillid, og så var det nogle af de andre sidste år, der foreslog ham kørestolsbasket, som han nu går til, siger Bastians mor, Mette Jensen.

Familien har taget turen fra Køge for at deltage i arrangementet igen i år.

- Det er fedt, at de holder sådan noget. Det er der ikke så mange andre, der gør, siger hans far, Danny Jensen.

En af instruktørerne i Rabalderparken er den professionelle skater, David Lebuser, som blandt andet har vundet en tredjeplads i VM i Texas, USA.

- Det jeg elsker ved skatingmiljøet er, at det ikke gør forskel. Vi kan skate side om side med løbehjul, skateboards og rulleskøjter, siger han.

Han vil gerne vise folk, at det godt kan være sjovt at sidde i kørestol.

- Du kan bruge kørestolen til din fordel. I dette tilfælde som sportsudstyr, siger David Lebuser.

Medarrangør Helena Rosenberg arbejder som fysioterapeut på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk og sidder selv i kørestol.

- En del af dem, der er dukket op i dag, har kun siddet i kørestol i et år eller mindre. For dem er det her en god måde at øve sig i at være lidt modigere og selvhjulpen i kørestolsbrugen til hverdag. Man føler sig lidt sej, når man skater, siger hun.

Helena Rosenberg havde taget sine børn med til arrangementet.

- Det er fint, at vi har kunnet låne kørestole ud til nysgerrige familiemedlemmer og venner i år, for det er rart at kunne dele oplevelsen sådan rigtigt med dem, siger hun.

Jesper Holck og daglig leder af Hal 12, Bo Ejstrup, har planer om at starte en forening, så der kan komme flere arrangemener og faste trænningsmuligheder for de tohjulede skatere. En plan som dog stadig er på tegnebrættet.

- Vi var i Bella Centret i maj og på Roskilde Festival i sommer, og det er tydeligt, at interessen er der, siger Jesper Holck.