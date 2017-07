Se billedserie Kanal Roskilde er glade for sine nye omgivelser på Græsengen. Fra venstre ses formand Vagn Olsen, Anja Bjergskov Sørensen (midten) og redaktør Annette Westphal Thuesen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kanal Roskilde glade for stedet som Dampradioen afviste

Roskilde - 04. juli 2017 kl. 16:12 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden efteråret har Kanal Roskilde haft adresse på Græsengen 1 i den vestlige del af Roskilde.

Hvis adressen virker bekendt, så er det ikke kun fordi, den engang husede en fritidsklub. Det var også denne beliggenhed, som Dampradioen fik tilbudt af Roskilde Kommune, da Gartnergården skulle rives ned på Kildegården for at give plads til det kommende idræts- og bevægelsescenter RIB'en.

Men hvor Dampradioen afviste at flytte, fordi den ikke fandt Græsengen 1 egnet til sine formål, og endte med at blive trukket i retten af kommunen, har Kanal Roskilde intet at udsætte på adressen. Lokal tv-stationen holdt tidligere til på selve Kildegården, hvor den delte bygning med en fritidsklub og Roskilde Musiske Skole, og det var ikke altid den bedste blanding.

- På Kildegården kunne vi være ude for, at en tuba eller en klaverlærer gik i gang, når vi skulle til at optage i studiet, siger journalist Annette Westphal Thuesen.

Kanal Roskildes formand Vagn Olsen har da også kun roser til overs for Roskilde Kommune, som faktisk ikke var forpligtet til at finde nye lokaler til tv-stationen, da den ikke er godkendt som en folkeoplysende forening.

- Vi har haft et fantastisk samarbejde med kommunen. Vi fik at vide et år i forvejen, at vi skulle flytte og fik så tilbudt dette sted. Sammenlagt har vi fået mere plads. Vi har stueetagen og har fået lov at låne førstesalen i tre måneder, men håber, at vi også kan få den på sigt, siger han.

Eneste problem er ifølge Vagn Olsen, at Kanal Roskilde en gang imellem bliver forvekslet med Dampradioen, så folk tror, at det er tv-stationen, der har haft en strid med kommunen.