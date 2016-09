Kampvalg kan være på vej i to menighedsråd

I langt de fleste sogne i Roskilde Kommune lader det til, at der bliver fredsvalg ved det kommende valg til menighedsrådet den 8. november. Men i to sogne er det langt sikkert, at det kommer til at gå lige så fredeligt for sig, skriver DAGBLADET Roskilde.

To af de tre nye kandidater er tidligere menighedsrådsformænd i Syv Sogn og Ørsted Sogn, og ifølge nuværende menighedsrådsformand Kirsten Jensen, så ønsker i hvert tilfælde to af de tre kandidater at arbejde for, at Dåstrup-Ørsted bliver slået sammen med Syv Sogn, så man får et samlet menighedsråd for hele området omkring Viby.