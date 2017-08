Den ene af de to ejere af åledrivkvasen Dan, Morten Gøthche, der ejer båden sammen med sønnen Nikolaj Gøthche. De »vandt« et par gummistøvler, fordi de kæntrede med båden under kapsejladsen. Foto: Anders Ole Olsen

Kæntring ved kapsejlads for træbåde

- Vinden har det med at springe. Vi sejlede fra sidste bøje og ind mod mål, hvor vi skulle zigzagge op mod vinden, da vinden pludselig sprang og kom ind fra siden med et kraftigt stød. Det skete så pludseligt, at det var svært at nå at reagere. Der var fem gæstesejlere ombord, så vi var ikke så sammentømrede i forhold til samarbejde. Og så kæntrede den, siger Nikolaj Gøthche, der er den ene af de to ejere og i gang med at uddanne sig til bådebygger.