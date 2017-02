Kæmpe skuffelse over nej til frikommune

Forbistring, skuffelse, ærgrelse og uforståenhed er reaktionerne på, at en gruppe kommuner med Roskilde i front har fået afslag på et frikommuneforsøg, der skulle have vist en enklere vej til at bygge boliger, der er til at betale selv med en beskeden indtægt.

- Mange gode frikommuneforsøg er nu droppet, og det er mangel på respekt for kommunernes store arbejde. I Roskilde gik vi i front for at vise en vej til at bygge billigere boliger, for her skyder såvel huspriserne som huslejen i vejret, så det er rigtig svært få skaffe boliger til alle. Det kan vi ikke leve med. Det er paradoksalt, at en ordning der skal fjerne bureaukrati, nu er endt med så meget spildt arbejde i de selv samme kommuner. Ministeriets måde at arbejde på er useriøs - men vi forsætter kampen og lægger pres på ministeriet til det sidste, siger borgmester Joy Mogensen (S).