Se billedserie Med form som en kæmpe guitar skulle Risø Park brede sig over mere end 50 hektar og rumme 4000-5000 vidensarbejdspladser i virksomheder, der arbejdede i synergi med Scion DTU. Planerne kom aldrig længere end til tegnebrættet.

Kæmpe erhvervspark opgivet

Roskilde - 08. september 2016 kl. 12:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Risø Park, som skulle have resulteret i en erhvervspark med 5000 vidensarbejdspladser inden for cleantech, bliver ikke til noget.

Det står klart, efter at DTU har fået endeligt nej fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til bygningsselveje, som var en forudsætning for de investeringer, der skulle foretages for at få Risø Park op at stå.

Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) kan godt forstå, at DTU ikke vil investere i ejendom, der ikke er deres, men ærgrer sig voldsomt over, at det betyder, at planerne for Risø Park ikke bliver realiseret.

- Bureaukratiet får åbenbart forretten her. Det er så himmelråbende åndssvagt! Det er spildte muligheder, og det er næsten det værste. Det ligger lige der for næsen, og vi skal bare bøje os ned for at samle dem op - man skal bare have lov af regeringen - og så får man det ikke! Det er staten, der tænker rigtig meget i kasser her. Det skriger til himlen, at alle regeringer siger, at de vil have grønne arbejdspladser og vækst, som lige præcis er dét, Risø Park handler om - og det kunne man få, hvis man blot ville opgive ejerskabet til nogle bygninger, siger Joy Mogensen.

