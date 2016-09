Kæmpe boligudvidelse får flere boliger

145 nye boliger kan være på vej i det vestlige Vindinge. Det er to private udviklere, som har samarbejdet med kommunen om projektet. I det første udkast var der plads til 110 boliger, men nu er det tal hævet med yderligere 35 boliger.

Roskilde - 14. september 2016 kl. 14:17 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Vindinge skal forberede sig på, at de måske skal til at have nye naboer. Efter udbygningen af Stålmosen er endnu et stort boligudviklingsprojekt nemlig på vej i byen, denne gang i den vestlige ende mellem Vindingevej, Tingbjergvej og Lønbjergvej.

Her har to udviklere planer om at opføre intet mindre end 145 nye boliger, der skal fordele sig med 55 parcelhuse og 90 tæt-/lav-boliger på et 17 hektar stort areal. Det første forslag til den nye lokalplan, nummer 644, indeholdt 110 boliger, men nu er der altså fundet plads til yderligere 35 boliger på arealet.

Boligprojektet stemmer overens med kommunens ønsker om en fortsat udvikling i Vindinge, der imødekommer den stigende efterspørgsel på boliger i Vindinge by, og plan- og teknikudvalget har sagt ja til at sende lokalplanen i høring.

- Vi sagde ja, fordi vi mener, at det her vil understøtte den udvikling, vi gerne vil have i Vindinge. Det giver en befolkningstilvækst, som kan være til gavn for de faciliteter, der findes i byen, både hvad angår skole, forenings- og forretningsliv, siger formand for udvalget, Torben Jørgensen (S).

Om årsagen til, at der her i andet forsøg er fundet plads til 35 boliger ekstra, siger Torben Jørgensen:

- Udvikler har ændret på sammensætningen af området, så der bliver flere tæt-lav og færre parcelhuse. Det er det, som har givet pladsen, siger han.

Lokalplanen er nu sendt i høring i otte uger, og der vil blive holdt borgermøde på Vindinge Skole torsdag den 27. oktober klokken 19.