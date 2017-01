Et projektil røg nytårsaften gennem ruden til en lejlighed på Parkvej i Viby. Arkivfoto: Jens Christian Bachmann

Send til din ven. X Artiklen: Kåd mand skød med skarpt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kåd mand skød med skarpt

Roskilde - 02. januar 2017 kl. 11:45 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen bemærkede i nytårsaftens mange brag, at en 46-årig mand fra Viby valgte at skyde nytåret ind med en skarpladt salonriffel.

Fra sin lejlighed i Skolegade skød han mange gange op i luften, men det blev først opdaget dagen efter.

Ud på eftermiddagen nytårsdag kom en beboer hjem til sin lejlighed på Parkvej, hvor ruden var knust af et projektil, som lå på gulvet. Efter politiet kom til, spærrede de området af og fandt adskillige flere patroner, som til alt held ikke havde ramt nogen.

Politiet fandt ved sine tekniske undersøgelser ud af, at skuddet mod lejligheden var kommet fra den 46-åriges lejlighed. Han erkendte også straks, da politiet troppede op for at anholde ham.

Manden har våbentilladelse og ligger inde med flere skydevåben, og hans forklaring lød, at skyderiet var sket i ren og skær kådhed uden at have nogen hensigt om at ramme nogen.

Det kunne han dog meget vel være kommet til, og den 46-årige risikerer nu en længere fængselsstraf, når sagen bliver afgjort ved retten. Tidligere i år fik en mand et år og tre måneders fængsel for at skyde op i luften, uden vel at mærke at ramme noget.

Manden er blevet løsladt efter afhøring, men politiet har taget alle hans våben i bevaring og har også taget hans våbentilladelse op til kraftig genovervejelse.