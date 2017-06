Emre Selvi på togt i Virums felt. Foto: Anders Kamper

KFUM skuffer hjemme

Roskilde - 03. juni 2017 kl. 16:33 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en sejr lørdag eftermiddag på eget græs over Virum fra den lidt tungere ende af danmarksseriens pulje 1 kunne Roskilde KFUM have skabt en smule spænding i toppen, hvis Hillerød begynder at ryste mere i bukserne.

Nu komme spændingen ikke på tale fordi KFUMerne skuffede fælt over samfulde 90 minutter og tabte 0-3 til en viljestærkt gæstehold mod et hjemmehold, der ikke kunne og ville på dagen.

Bortset fra løse chancer og tilfældigheder havde KFUM ikke meget, og så slog Virum til efter et kvarter og to gange i 2. halvleg, hvor KFUM blev reduceret til 10 mand grundet Mico Elvigs udvisning efter to advarsler.

KFUM var uden backen Lars Nielsen og målmand Marc Lyster, og i hans sted stod Nicolai Sloth - der godt kan tage med hænder, men også kæmpede for at placere sig rigtigt ved flere lejligheder. Ved 0-3 målet blev han fanget for langt ude i feltet, men den lange keeper faldt sammen med sit hold på en gennemført skidt dag.

KFUM har to kampe tilbage i sæsonen - mod bundholdene Stenløse og Kalundborg.