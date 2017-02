Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

K: Det er tid til igen at høre brugerne om badebyen

Roskilde - 08. februar 2017 kl. 12:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos det konservative byrådsmedlem Lars Lindskov er begejstringen for den planlagte badeby i Roskilde til at overse, og projektet i Høje-Taastrup, som skal etablere verdens femtestørste badeland, får ikke begejstringen for badebyen til at vokse.

- Jeg mener, det er tid for en timeout. Vi skylder brugergrupperne af det kommende kompleks, at vi tager en høringsrunde med dem igen. Der er løbet meget vand i åen, siden projektet blev søsat, og projektet i Høje-Taastrup er bare det seneste, der er kommet til, siger Lars Lindskov og fortsætter:

- Vi bliver nødt til at se realiteterne i øjnene. Det fantastiske projekt i vores konservative nabokommune kalder på, at vi reviderer vores eget. Vi bliver nødt til at sikre et mere rent snit mellem vores projekt og deres. Vi skal i endnu højere grad bygge til svømning, bredden og elite, lige som vi skal bygge til de brugergrupper, som har brug for varmt vand og en god svømmetur. For de brugergrupper er lokale, og deres behov ændres ikke med det fantastiske projekt i Høje-Taastrup. Men vi må bare se i øjnene, at vi bliver klemt på badelandsdelen, ingen tvivl om det, siger han.

Endelig mener Lars Lindskov, at der er gået så lang tid siden, forliget om badebyen blev indgået, at det lokale verdensbillede også har ændret sig.

- Trekroner vokser fortsat. Viby har vi planer om at gøre dobbelt så stor. Svogerslev er ikke lille. Der er mange muligheder for at tilfredsstille lokale behov for vand, hvis vi tænker os om og spørger dem, som vi bygger for, borgerne, brugerne, klubberne, siger han.

