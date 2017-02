Ole Gylling, formand for byggeudvalget i Jyllingehallerne, er godt tilfreds med fremdriften i byggeriet af de nye haller, men det er nu besluttet at åbne i flere tempi. Foto: Lars Kimer

Jyllingehallerne åbner i flere tempi

Der kommer ikke en stor samlet åbning af Jyllingehallerne, byggeriet har været ramt af flere uforudsete udfordringer og det betyder, at folkene bag har besluttet at halbyggeriet åbner i etaper.

- Det ville have været rart, at åbne det hele samtidig, men det kommer ikke til at ske. Vi prioriterer at få de vigtigste dele i gang hurtigst muligt, siger formand for byggeudvalget, Ole Gylling.