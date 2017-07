Foto: Lars Kimer

Jyllingecenteret: Formand havde ønsket sig en detailbutik

Roskilde - 06. juli 2017 kl. 08:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med offentliggørelsen af, at det er fysioterapeuterne i Jyllingecenteret, som flytter ind i det tomme lokale, der blev efterladt, da Nordea lukkede i Jyllinge, er der lagt låg på spekulationerne om, hvem den nye lejer ville blive.

Og spørger man Martin Lorenzen, formand for centerforeningen, der handelstandsforeningen i centeret, så er han ikke ovenud lykkelig for løsningen, men han er heller ikke ked af, at »fysserne« flytter ind.

- Vi havde naturligvis ønsket os en ny detailforretning, en skobutik eller en isenkræmmer fx. Men det næstbedste er, at der kommer en stor arbejdsplads, som har et konstant flow af kunder over hele dagen. Det er ikke så skidt, siger han.

Martin Lorenzen havde flygtet værre ting.

- Lokalet kunne jo have stået tomt meget, meget længere. Det kunne også være blevet til endnu et madsted. De to ting havde jo ikke gavnet vores center, siger han og fortsætter:

- Jeg kan godt forstå, at fysserne har slået til. Det er en fantastisk beliggenhed, de får, og de har i mange år søgt efter mere plads. Det kan blive rigtig godt for dem, for de har virkelig gang i deres forretning, og det er dejlige mennesker, siger Martin Lorentzen.