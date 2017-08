Lærke Toft Ruby er måske landets største juniortalent inden for åbentvandssvømningen.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Jyllinge-svømmer blev nordisk mester

Roskilde - 15. august 2017 kl. 12:28 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svømmeklubben A6 fra Jyllinge er i stadigt større grad begyndt at binde an med åbentvandssvømning - eller Open Water, som det også kaldes.

Og i weekenden gav dét sig helt konkret udslag i en meget suveræn guldmedalje. Nemlig til den 18-årige Lærke Toft Ruby, som søndag eftermiddag sikrede sig en overbevisende sejr ved NM i åbentvandssvømning.

I juniorklassen søndag var Lærke intet mindre end seks minutter og 43 sekunder foran nærmeste konkurrent - Maribel Saar fra Estland. Det må siges at være et ganske voldsomt forspring på et 7,5 kilometer langt løb.

Og det er da også en enormt glad Lærke Toft Ruby, vi fanger på telefonen dagen derpå. Hun fortæller, at der ikke var så mange dikkedarer, da taktikken skulle lægges for løbet, som fandt sted i Middelfart

- Planen var sådan set ret simpel. Jeg ville faktisk gerne prøve at lave et hul til resten af konkurrenterne sådan nogenlunde med det samme. Så jeg fyrede den fuldstændig af, lige da startskuddet lød. Og ja, så fik jeg så også lagt afstand rimelig hurtigt, fortæller Jyllinge-svømmeren, som allerede efter første omgang af de tre (3x2.5 km) kunne notere sig den glædelige nyhed, at hun ganske enkelt ikke længere kunne få øje på nogen af de andre i feltet.

Derfra holdt hun et højt, stabilt tempo - og langsomt men sikkert blev afstanden til forfølgerne større og større. Hun tilføjer:

- Jeg ville gerne undgå det dér slagsmål fra start, hvor man ligger og bokser lidt med de andre om pladserne. Og derudover ville jeg også gerne undgå, at jeg skulle komme til at "trække de andre rundt" - du ved ligesom en cykelrytter, der ligger på hjul. Man får jo ret stor fordel af at ligge i slipstrømmen, så det var bare om at komme af sted, forklarer Lærke med et grin.