Jyllinge har fået sit eget hørecenter

Nu kan borgerne i Jyllinge gå i hørecenter i deres egen by. Det er Sandra Johannsson fra Gundsømagle, som står bag AudioNova Hørecenter, der er åbnet i Jyllingecenteret.

Roskilde - 10. februar 2017 kl. 09:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Jyllinge behøver nu ikke længere køre udenbys, hvis de har problemer med hørelsen.

Hørecenteret AudioNova har nemlig besluttet at slå sig ned i byen. Det sker i lokaler, som AudioNova deler med fodterapeuterne Eva Zøller og Nina Bagge, kan du læse i DAGBLADET Roskilde.

Det nye hørecenter har åbent hver mandag for folk, som har bestilt tid.

- Det giver rigtig god mening for os at ligge sammen med andre, som også har mange ældre borgere som deres kunder, siger Sandra Johannsson, audiologist og daglig leder af AudioNova i Jyllinge.

- Vi kommer simpelthen tættere på vores kunder med en åbning i Jyllinge. Indtil nu har Jyllinges borgere jo skulle søge fx til vores hørecenter i Roskilde for at få hjælp, siger hun.

Hvis det går godt med at trække kunder til, så er det planen, at hørecenteret vil udvide til også at have åbent andre dage.

- På vores åbningsdag var der 35 personer forbi os for at sige hej og høre om os. Nogle gamle klienter og også et par nye klienter bookede tid samme dag, så vi tror, vi har set rigtigt, siger Sandra Johannsson.

Hørecenteret tilbyder gratis høreprøver, som man kan ringe til tlf. 88 77 81 12 for at bestille. Bestilling kan også foregå via AudioNovas hjemmeside.