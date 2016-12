Jyllinge: Seks huse på Lærkevej står i vandet

På Lærkevej i Jyllinge nåede vandet at omfavne op til seks huse, men ifølge en kilde på stedet ser det ikke ud til, at vandet trængt ind i nogen af husene.

Tirsdag morgen klokken 9 ser det stadigvæk ud til at vandet fortsat stiger en smule. Ifølge en beboer på vejen har det været en meget hård omgang at kæmpe mod de stigende vandmasser og alle i området har stadigvæk stormen Bodil i tankerne, hvor vandstanden nåede 206 cm over normal.

Ifølge DMI har vandstanden i Roskilde Fjord været på 149 cm over normal i denne her omgang.

Efterlydende er der også udfordringer på Mågevej og Strandvænget.

