Send til din ven. X Artiklen: Junckers lange kamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Junckers lange kamp

Roskilde - 27. januar 2017 kl. 12:51 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var tilbage i september 2013, husker Josephine Juncker - den præcise dato har hun lige dele glemt og fortrængt, som hun så fint formulerer det.

Men i hvert fald var playmakeren lige rykket op på Roskildes 1. divisionshold, og hér havde Juncker dagen forinden spillet én af sine første kampe på førsteholdet. Men denne dag stod den på hele to kampe for U18-holdet, bl.a. én mod HIK - og trods små tegn på overbelastning i sit ene knæ, tog hun sig ikke videre af dét.

I hvert fald ikke før en hurtig angrebsbevægelse sendte hende i gulvet fuld af smerter i denne den tredje kamp på to dage. Skaden bestod af intet mindre end følgende: Et overrevet korsbånd, et ditto inderste ledbånd og en næsten knust yderste menisk.

Efterfølgende var den i dag 20-årige Josephine ude i det meste af et år.

- Jeg var lige hjemvendt fra ungdoms-OL med U17-landsholdet, hvor det var gået vildt godt, og hvor jeg havde scoret en masse mål. Men jeg havde også kun holdt 10 dages ferie, inden den berømte weekend med de tre kampe.

- Det var nok en del for meget håndbold på lidt for kort tid, siger hun med tilføjelsen om, at det jo altid er nemt at være bagklog. Og da særligt over for en på det tidspunkt 17-årig pige. I den alder er man »uovervindelig«, og verden kan bare komme an, forstås.

Siden slutningen af 2014 har Juncker så spillet fast for Roskildes 1. divisionshold - eller det vil sige sådan nogenlunde fast. For med jævne mellemrum har knæet drillet i kortere eller længere perioder. Som for eksempel lige nu, hvor hun endnu en gang har siddet uden for i et par måneder og formodentlig skal sidde der et par måneder endnu.

Det er, for at sige det på godt dansk, enormt træls for den unge playmaker, men i det mindste har man nu fundet præcist ud af, hvad de mange små og store følgeskader har skyldtes.

Ondets rod er fundet

- Lægerne har længe haft overset en mindre bruskskade, som opstod af selve uheldet. Ikke af vriddet i knæet, men af selve sammenstødet med gulvet. Der var så stort tryk på, at brusken har taget skade. Og det er så dén skade, som er blevet værre med årene og har resulteret i flere mindre pauser - men også, at jeg pt. har valgt at tage en længere pause for at komme helt af med generne, siger plamakeren.

Og tilføjer i øvrigt, at de slemme vridskader i korsbånd, menisk og ledbånd alle er et overstået kapitel, og har været det længe. Men at det ganske enkelt er den ellers på papiret mindre alvorlige bruskskade, der har forårsaget alt bøvlet de seneste godt to år.

Men... Nu skal det være slut, og Josephine Juncker er sikker på, at hun er kommet præcis det rigtige sted hen.

- Man kan reelt ikke træne en bruskskade væk, for det er ødelagt væv, som man ikke kan få igen. Men man kan gøre muskulaturen rundt om sindssygt stærk, og dermed skabe mere plads inde i knæet, forklarer hun og tilføjer:

- Jeg træner ude hos nogen, der hedder Pro Treatment, som har klinikker rundt om på Sjælland. Det er super, super kompetente folk - og der er nok ikke nogen tvivl om, at jeg ville stå i virkelig dårlig situation i dag, hvis jeg ikke havde mødt folkene dér. Uden at det i øvrigt skal lyde som ren reklame det hér, griner Juncker og fortæller, at hun i nogle måneder nu har trænet fast hele tre gange om ugen med det fysiske team i virksomheden.

Træningen består af en række helt anderledes øvelser, bl.a. det såkaldte tæppeflistræning og øvelser med Bosu-puder, som ret beset er en gigantisk gummibold, der er blevet »halveret og har fået en flad plasticbund at stå på.

Spørgsmål: Hvis du kigger fremad i karrieren - til om tre måneder, men også om tre år - tror du så på, at du kan blive totalt skadesfri?

- Ja, det er jeg helt, helt overbevist om. Men om det bliver om to, tre eller fire måneder kan og vil jeg ikke sige. Denne gang starter jeg først op igen, når jeg er fuldkommen klar til det.