Jubel og optimisme om kystsikring i Roskilde

Roskilde - 14. januar 2017 kl. 08:51 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er virkelig gode nyheder for kystsikringsprojekterne i selve Roskilde. Hos formanden for digelaget for det kystsikringsprojekt, som skal etableres fra cirka Roskilde Roklubs lokaler og ud langs med Strandgade var fredag den 13. januar nemlig ekstra god.

- Vi jubler. Den klage, der var over vores projekt, er blevet droppet af klager. Det betyder, der ikke er flere klager, og vi skal ikke igennem mere, der kan klages over. Vi kan bygge. Det er fantastisk, jubler Flemming Østergaard.

Næsten endnu mere overraskende er det, at der nu lyder meldinger om, at der formentlig alligevel kommer et sikringsprojekt langs med den lavtliggende del af Frederiksborgvej. Her havde beboerne ellers afvist kommunens forslag til kystsikring.

- Vi har arbejdet videre og står med et kompromis, som vi tror på, vi kan få bred opbakning til. Det bliver en sikring, som tager udgangspunkt i de eksisterende sikringer kombineret med strækninger med ny sikring, siger Niels Erik Sørensen, formand for en del af grundejerne i området.

