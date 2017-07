Se billedserie Jesper Jensen med nogle af de el-cykler, som er blevet et stort hit hos kunderne. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Jesper opfyldte farfars ønske uden at vide det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jesper opfyldte farfars ønske uden at vide det

Roskilde - 07. juli 2017 kl. 14:55 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jesper Jensen stiftede rigtigt bekendtskab med cykelforretningen på Søndergade i Viby ved Roskilde, da han i 8. klasse var i erhvervspraktik i en uge i butikken.

Dengang hed butikkens indehaver Knud Hansen, og han lavede både cykler, plæneklippere og vaskemaskiner og andre ting.

- Jeg kan godt lide mekanik og få ting til at fungere, fortæller Jesper Jensen, som kommer fra Borup og efter 10. klasse begyndte på Roskilde Tekniske Skole.

Her fandt han ud af, at han gerne ville være cykelmekaniker. Derfor måtte han en tur til Nykøbing Falster i skole og til Hedehusene i praktik.

Da han var færdig med sin læretid, kiggede han en dag forbi Knud Hansens cykelforretning med sin far.

- Han havde ikke brug for en ansat, men det endte med, at jeg købte butikken i stedet for, siger Jesper Jensen, der stod som 21-årig og var spændt på, hvornår den første kunde kom.

Jesper Jensens far var selvstændig blikkenslager, og Jesper Jensen havde sagt, at han i hvert fald aldrig skulle være selvstændig, men det blev han alligevel.

- Det var lidt i min farfars ånd, fortæller Jesper Jensen og forklarer, at farfaren og farmoren boede i Dåstrup og kendte Knud Hansen.

- Min farfar døde kort tid før, jeg var færdig udlært. Min farmor, som stadig bor i Dåstrup, har efterfølgende fortalt mig, at han havde sagt til Knud Hansen, at hvis han nogensinde skulle sælge butikken, så skulle han sælge den til Jesper, fortæller Jesper Jensen og nævner, at det er synd, at farfaren ikke nåede at opleve, at han rent faktisk købte butikken.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde fredag den 7. juli. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy