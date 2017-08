Jens Müller siger farvel til Erhvervsforum. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Jens Müller forlader Erhvervsforum

Roskilde - 31. august 2017 kl. 10:10

Efter godt fire år som direktør for Erhvervsforum Roskilde, forlader Jens Müller nu posten for at blive direktør for destinationsselskabet VisitVestsjælland.

- Det har været nogle utroligt spændende år, og lidt sporadisk polemik til trods, har jeg været utroligt glad for samarbejdet med alle vores medlemmer, de lokale aktører og ikke mindst Roskilde Kommune - siger Jens Müller og fortsætter

- Med de utroligt dygtige og dedikerede medarbejdere vi har, godt sekunderet at vores kompetente bestyrelse, står vi stærkt i den kommende udbudsproces.

lByrådet besluttede i går aftes at sende erhvervs- og turismeservicen i udbud med virkning fra 1. juli 2018, en opgave Erhvervsforum Roskilde fortsat agter at byde på.

- Det er naturligvis altid lidt vemodigt at skulle sige farvel, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Jens tusind tak for indsatsen i Erhvervsforum Roskilde. Jens har stået i spidsen for en forening og driftsorganisation, som har rykket sig gevaldigt på både aktivitets- og synlighedsniveau over de senere år, først som formand, siden som direktør for vores organisationen med erhvervsservice og Visit Roskilde - udtaler Marie-Louise Munter, formand for Erhvervsforum Roskilde.

Bestyrelsen for Erhvervsforum Roskilde sætter sig nu sammen og vurderer, hvordan organisationen skal tage sig ud, indtil udbuddet om erhvervs- og turismeservicen er afgjort.

- Det at Jens Müller forlader os og situationen omkring udbuddet, har ingen opsættende virkning for vores planer om at fusionere Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde. De planer fortsætter med uformindsket styrke - afslutter Munter.

Jens Müller slutter i Erhvervsforum Roskilde ved udgangen af september måned.