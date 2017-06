Se billedserie Pia Kloster er den store primus motor for Roskilde Jazz Days. Efter succesen med weekendens festival tænker hun allerede på, hvad der skal ske til næste år. Foto: Jens Wollesen

Jazzfestival kan ikke hvile på laurbærrene

Roskilde - 19. juni 2017 kl. 15:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høj sol, mange mennesker, gang i ølsalget og ikke mindst musik i topklasse. Pladen er fuld, da Cæcilie Norby lørdag kroner en succesfuld udgave af Roskilde Jazz Days på havnen.

- Hun højner niveauet, fordi hun er så internationalt kendt, som hun er. Det kan være lidt svært økonomisk, for hun er jo dyr, og vi har fået lidt mindre i tilskud fra Roskilde Kommune. Men vi forsøger at løbe nogle sponsorer op, så det lykkes, siger Pia Kloster.

Den 65-årige jazzelsker og frontfigur i Pia Kloster Band er den absolutte drivkraft bag Roskilde Jazz Days og har været det siden den første festival i 2004, hvor koncerterne var spredt i byen. Hun er næsten på i døgndrift i weekenden, hvor festivalen står på, men hun elsker det og brænder for det. Derfor optager det hende også meget at sikre, at der er økonomi til at fortsætte festivalen.

Roskilde Jazz Days har i år et musikbudget på 130.000 kroner, og da den kommunale støtte udgør halvdelen, må resten hentes på sponsorer og ølsalg, da hele herligheden er ganske gratis for publikum. Pia Kloster har i mange år ønsket sig et større telt, men det er en balancegang. Enten skal Roskilde Jazz Days forblive en lille festival på havnen, eller også skal de tage skridtet til noget større, men så kan de ikke få tilladelse til at blive på havnen, hvor rammerne ellers er ideelle. Desuden vil det være et sats at rykke op i et større telt, fordi det altid vil være bedre at være mange i et lille telt end få i et stort.

Pia Kloster har også ambitioner om at brede Roskilde Jazz Days ud til at arrangere koncerter ud over de tre dages musik på havnen og otte sommerlørdage med jazz i Djalma Lunds Gård på Algade. For hende har det fra Roskilde Jazz Days' start handlet det om at præsentere meget andet end den traditionelle jazz, som næsten udelukkende har et publikum i pensionsalderen.

- Da vi startede i 2004, satte jeg mig for, at vi ikke skulle spille traditionel jazz, for det gjorde alle andre. Vi skulle differentiere, og det er lykkes, siger Pia Kloster, der qua sit netværk og kendskab selv finder alle musiknavnene til festivalen.