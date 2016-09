Ja til udeservering på Hestetorvet

Der er afsat 500.000 kroner i Roskilde Kommunes budgettet, og de skal i løbet af 2017 bruges på at få lavet vand, el og spildevandsforhold i orden, således at interesserede forretningsdrivende kan komme ud på torvet og byde på både mad og drikke.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes. Nu er det så op til de næringsdrivende at gribe den mulighed og fylde rammerne ud. Vi kan jo se hos Skänk, at folk har lyst til at bruge torvet, siger han.