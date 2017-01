Se billedserie Indtil nu har sagen om nyt stadion i Rådmandshaven været holdt lukket. Det har specielt givet bekymringer om, kommunen var ved at dele rundhåndet ud af arvesølvet, for hvad er grunden i Rådmandshaven egentlig værd?

Ja til stadionbyggeri er kun et skridt på vejen

Roskilde - 05. januar 2017 kl. 17:45 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DAGBLADET har talt med borgmester Joy Mogensen om stadionprojektet i Rådmandshaven, hvor FB Gruppen gerne vil bygge et nyt stadion med plads til cirka 8000 tilskuere. Borgmesteren erklærede sig selv for inhabil, da sagen var på økonomiudvalgsmødet for en måned siden, og det holder hun fortsat fast i, hvilket kun kan tolkes således, at hendes kæreste, Jens Müller, direktør i Erhvervsforum Roskilde, på en eller anden vis har økonomiske interesser i stadionprojektet. Borgmesteren henviser til Daniel Prehn for en socialdemokratisk kommentar til sagen på nuværende tidspunkt.

Netop fordi sagen indtil nu har været lukket, går bekymringerne på, hvad det præcist er der bliver sagt ja til, når økonomiudvalget mødes igen næste onsdag for at behandle projektet.

- Helt kort, så siger vi ja til at arbejde mere konkret med projektet. Men det er vigtigt at sige, at vi ikke endegyldigt siger ja. Vi siger ja til, at der kan arbejdes mere detaljeret med den planmæssige del af projektet, og så siger vi ja til mere indgående at få undersøgt om økonomien rent faktisk er fornuftigt for kommunen i projektet, siger Daniel Prehn.

Som projektet er lagt frem, skal Roskilde Kommune ikke have en eneste anlægskrone op af kassen til projektet. I stedet handler kommunen med byggeretten på arealet i Rådmandshaven, og den er endnu ikke vurderet.

- Vi skal have undersøgt de økonomiske forudsætninger nærmere, hvad er byggeretten på arealet værd, kontra hvad koster det at bygge et stadion, så vi kan få et grundlag for at vurdere, om projektet holder økonomisk. Kort sagt, er der et fornuftigt økonomisk bytteforhold? siger Daniel Prehn.

