Medlemmer af Roskilde Vinterbadere og Roskilde Issvømmer Forening stod klar til at hoppe i vandet, da badestranden ved Himmelsøen i Darup blev indviet. I baggrunden kan man skimte issvømmernes mobile sibiriske sauna. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Issvømmere har fået mobil sauna

Roskilde - 07. juni 2017 kl. 19:44 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som nystiftet forening kan det være svært at tiltrække medlemmer, men i stedet for at vente på at de dukker op, kan det være en idé at tage ud til dem. Det er i hvert fald den strategi, som Roskilde Issvømmer Forening har valgt at gøre brug af.

Foreningen har med støtte fra Roskilde Kommune købt en mobil sibirisk teltsauna, som den kan tage med ud til forskellige steder og gøre opmærksom på issvømning.

- Vi har både tænkt os at bruge den ved Himmelsøen og ved Lynghøjsøerne til vinter, hvor vi vil holde åbne arrangementer for at tiltrække interesserede. Hvis bare de er i stand til at svømme 25 meter i iskoldt vand, kan de tage med til VM, siger Mette BL Thomsen, formand for Roskilde Issvømmer Forening.

Fordelen ved den mobile sauna er, at den er let at transportere rundt og sætte op, så foreningen er heller ikke afhængig af at skulle have et anlæg.

