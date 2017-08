Siad ved en demonstration foran den nye moské i Allehelgensgade, som også er omdrejningspunkt for, at de afbrød en andagt i Roskilde Domkirke med bønnekald. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Islamkritisk forening: Biskoppen fik som lovet

Roskilde - 15. august 2017 kl. 23:09 Af Mariann Sofiasdóttir og Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke et tilfældigt indfald, der fik to medlemmer af Stop Islamiseringen af Danmark, Siad, til fredag at tage ghettoblastere med ind i domkirken og afspille muslimsk bønnekald under biskop Peter Fischer-Møllers andagt i Sankt Andreas Kapel.

- Det var en planlagt auktion. Det wakeupcall, som biskop Peter Fischer-Møller fik i fredags, var det bønnekald, som vi lovede, at han skulle få at høre, siger Anders Gravers, formand for Siad.

Han henviser til, at biskoppen påstod ikke havde hørt, da foreningen tidligere forsøgte at vække ham med bønnekald klokken fem om morgenen foran hans bopæl.

Da den islamfjendtlige forening i juli demonstrerede foran moskéen i Allehelgensgade lovede de derfor, at Peter Fischer-Møller nok skulle få en ny lejlighed til at høre bønnekald i Roskilde.

Bønnekaldet er en protest mod biskoppens deltagelse ved det første spadestik til den nye moské i Roskilde. De frygter, at der på et tidspunkt vil blive kaldt til muslimsk bøn over Roskilde, selvom der ikke kommer lyd i moskéens minareter.

En 52-årig kvinde fra Ølstykke og en 59-årig mand fra Roskilde er nu sigtet for at forstyrre gudstjenesten i domkirken med larm, Siad proklamerer dog, at de vil fortsætte med at bruge bønnekald i deres aktioner.