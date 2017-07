Islamkritikere annoncerer demonstration foran moske

- Jeg er bekymret fordi vi har en lang og god tradition for at tale samme, at arbejde sammen her i Roskilde. Det skal vi fortsætte med. Det gælder begge sider i debatten. Jeg har læst, at lokale kræfter vil arrangere en moddemonstration, og jeg er bekymret for, at en konfrontation ikke vil hjælpe moskeen, siger Joy Mogensen.