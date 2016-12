Internat modtog 2300 dyr i år

Han forklarer, at det atypiske fra de andre år er, at der stadig kommer små killinger ind. Det skyldes sikkert det milde efterår.

Henrik Hertz oplyser, at stigningen formentlig ikke skyldes, at flere dyr bliver smidt ud hjemmefra eller har det skidt, men at folk har mere fokus på dyrene.

- Hvor folk før måske har lukket øjnene, så reagerer de nu. Det skal folk have ros for, siger Henrik Hertz og forklarer, at det betyder, at flere dyr bliver reddet og får et godt liv igen.