Birgit Rygaard (midten) og Tenna Sørensen (højre) arbejder som frivillige i Vågetjenesten i Roskilde for, at døden ikke skal være en trist og ensom oplevelse. Hanne Andersen (venstre) er aktivitetsleder i foreningen og sender de frivillige ud, når de sidste timer nærmer sig. Foto: Sia Eliasen

Ingen skal dø alene

Roskilde - 25. februar 2017 kl. 17:04 Af Caroline Larsen og Sia Eliasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end 4000 danskere dør hvert år alene uden familie eller venner. Frivillige i Vågetjenesten i Roskilde tilbyder en støttende hånd til personer, der ikke ønsker at rejse herfra alene.

Hanne Andersen, som har været aktivitetsleder i Vågetjenesten i Roskilde siden opstarten i 2013, fortæller, at folk melder sig som vågere, fordi de gerne vil gøre noget godt for dem, som skal herfra.

To af de frivillige i Vågetjenesten i Roskilde, som sidder ved de døendes side, er Birgit Rygaard og Tenna Sørensen. De synes, det er vigtigt, at folk kommer godt fra jorden, og at ingen skal dø alene, hvis de ikke ønsker det.

Birgit Rygaard og Tenna Sørensen synes begge, det kan være hårdt at være en del af de ældres død, men at det samtidig er givende at sikre, at de ældre kommer godt herfra.

- Jeg synes, døden kan være smuk, selvom det lyder lidt mærkeligt. Det er noget særligt både at give støtte til de døende, pårørende og personalet. Det er stort at få lov at opleve den afsluttende del af liv, siger Tenna Sørensen.

Mange forbinder døden med noget ubehageligt og er berøringsangste for livets slutning. Men hverken Birgit Rygaard eller Tenna Sørensen er bange for døden, da de påpeger, det er en naturlig del af livet.

- Det gør ikke ondt at opleve, når de dør, hvis de ikke lider eller har ondt, men derimod sover stille og roligt ind. Det er jo derfor, at vi er her, fortæller Birgit Rygaard.

I 2016 rykkede Vågetjeneste i Roskilde ud til 55 døende, og de er på udkig efter flere frivillige, som ønsker at give en støttende hånd til døende.